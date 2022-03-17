Финансист рассказал о скором закате доллара

США стали часто использовать блокировку или отмену тех или иных финансовых операций для давления на другие страны. Ответным шагом может стать переход на расчёты в суверенных валютах, рассказал агентству ПРАЙМ исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов. По мнению эксперта, полного отказа от расчётов в долларах не произойдёт, но к нему могут прибавиться юань, рубль и рупия.

Пока США — одна из ведущих экономик мира, с большим экспортом и импортом за доллары, доля доллара будет оставаться ещё многие годы высокой, — отметил он.

Бесконтрольное печатание доллара со стороны США должно было бы уже давно вызвать инфляцию, однако этого не происходит из-за того, что денежная масса абсорбируется в международных расчётах и хранении долларовых международных резервов. Если их доля будет сокращаться, то инфляция вернётся в США и сделает американскую валюту ещё менее привлекательной для использования другими странами, добавил Тузов.

Финансист считает, что как бы доллар не терял свои позиции, к списку доминирующих валют — доллару и евро — могут добавиться юань, рубль и рупия, то есть региональные валюты — лидеры по ВВП, ППС и населению.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов ранее рассказал, что рубль может продолжить укрепляться по отношению к доллару США. По его прогнозам, в ближайшее время курс достигнет 100 рублей за доллар. Среди факторов, влияющих на рост отечественной валюты, он выделил меры по поддержке рубля Банка России, расчёты за экспорт из РФ, новости о прогрессе в процессе переговоров с Украиной, а также удержание цен на нефть выше отметки $100 за баррель.