https://static.news.ru/photo/bf9db43c-6466-11ea-b6d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков сравнил текущую экономическую ситуацию в России с положением дел в 2014–2016 годах. В частности, сходство наблюдается в колебаниях валютных курсов.

Финансист в беседе с «Вечерней Москвой» спрогнозировал дальнейшее развитие событий в российской экономике. По его словам, падение цен на нефть до текущего уровня и девальвация рубля на 10% совокупно нанесут серьёзный удар по импорту.

В основе нашего рубля торговля углеводородами <...> Все углеводородные ресурсы, которыми мы торгуем за рубежом, переводятся в цены на нефть: газ, удобрения, есть даже соответствующая шкала. Потому падение нефти равносильно падению всех экспортных позиций, и когда валюта дешевеет на 10 процентов, на 10 процентов меньше вы в итоге и получаете. Это выгодно экспортёрам, но для импорта это огромный удар, — отметил Юденков.

Профессор предположил, что ретейлеры поднимут цены уже в ближайшее время, причём более чем на 10%. Это коснётся даже отечественных товаров, потому что в их производстве так или иначе используются иностранные компоненты.

Нынешнюю ситуацию я предлагаю рассматривать как кризис. Постепенное в него вхождение. В 2020 году он будет развиваться, в 2021 году — усилится, потом будет небольшая передышка, а основной удар придётся на 2022 год, — заявил Юденков.

Финансист отметил, что «для широких слоёв населения» наступающий кризис не несёт «смертельной опасности». Продукты первой необходимости и лекарства контролирует ФАС, которая, вероятно, не допустит резкого роста цен на эти категории товаров.

Как ранее передавал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что у России хватит накопленных ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность даже в условиях низких цен на нефть.