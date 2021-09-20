Финансист рассказал о проблеме идентификации при получении микрозайма

На сегодняшний день существует проблема идентификации клиентов при получении микрозайма. Для изменения ситуации необходимо менять законодательные нормы, что впоследствии поможет развитию кредитных организаций. Об этом «ФедералПресс» рассказал руководитель группы компании «Содействие» Алексей Лашко.

Главная проблема развития таких точек микрофинансирования в идентификации клиентов. Идентификация физлица — это открыть его паспорт, посмотреть ему в глаза, сравнить лицо с документом. Подписывать договоры займа, любые другие соглашения человек может ключами от цифровой подписи, — отметил эксперт.

При этом микрофинансовые организации подтверждать личность не могут, что серьёзно сдерживает развитие микрофинансирования и кредитных кооперативов, считает финансист.

По мнению Лашко, чтобы ситуация с идентификацией личности поменялась, необходимо менять норму законодательства, которая на данный момент является сдерживающим фактором.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что россиянам могут разрешить проводить некоторые финансовые операции по водительским правам, в их числе получение потребительских кредитов или обмен валют.