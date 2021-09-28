Финансист рассказал о будущем мировой экономики

На сегодняшний день поводом для беспокойства в мировой экономике стали уровень инфляции, чрезмерные долги частных лиц, корпораций и государств. Однако в краткосрочной перспективе серьёзных потрясений не будет. Об этом рассказал профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, слова которого передаёт ТАСС.

В краткосрочной перспективе я не вижу никаких «чёрных лебедей». Но в последние несколько месяцев я писал о финансовых рисках, которые могут сыграть свою роль в последующие 3–5 лет и, возможно, вызвать очередной кризис, — отметил экономист.

Он считает, что на сегодняшний день есть огромное количество вопросов, которые необходимо решать коллективно. Однако всевозможные амбиции крупных держав не дают работать совместно над решением многочисленных проблем: изменение климата, пандемия, глобальное потепление, финансовая стабильность и другие.

Мы все живём на одной планете, и надо вместе искать решения общих проблем, иначе многие из них только усугубятся, — добавил профессор.

Ранее глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук рассказал, что немедленной угрозы глобального экономического кризиса в мире на сегодняшний день нет. Эксперт объяснил такую ситуацию тем, что накопление государствами и компаниями долга происходит сейчас параллельно мягкой кредитно-денежной политике ведущих регуляторов и большому объёму ликвидности на рынке.