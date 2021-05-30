Финансист рассказал, когда цены в России перестанут расти

https://static.news.ru/photo/9e69798a-e7c1-11e9-8cd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volkmar Heinz/ZB/Global Look Press

Инфляция вернётся к нормальным темпам только в том случае, если в производстве и торговле начнёт развиваться конкуренция, а затраты во всех сфера оптимизируют. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По словам Долговой. пандемия обрушила налаженные ранее связи и алгоритмы работы бизнеса.

Одним из последствий этого дисбаланса стал рост мировых цен на основные группы сырьевых товаров, а также готовую продукцию, — отметила эксперт.

К этим негативным факторам также можно добавить ряд других, всё это в совокупности оказывает влияние на мировые и, как следствие, на российские цены. В связи с этим многие товары оказывается выгоднее экспортировать за рубеж, а импорт овощей и фруктов зимой и весной дорог, особенно на фоне валютных колебаний.

Эксперт полагает, что подобную динамику изменит лишь новый урожай, в связи с чем летом тема продовольственной инфляции с большой долей вероятности замедлится. Цены на овощи и фрукты традиционно снижаются в августе и сентябре, после чего их определяют исходя из количества и качества нового урожая.

Есть сезонные колебания и в стоимости непродовольственных товаров.

Ранее экономист рассказал, насколько вырастут цены в России к концу года.