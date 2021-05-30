Финансист рассказал, когда цены в России перестанут расти

Инфляция вернётся к нормальным темпам только в том случае, если в производстве и торговле начнёт развиваться конкуренция, а затраты во всех сфера оптимизируют. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
По словам Долговой. пандемия
Одним из последствий этого дисбаланса стал рост мировых цен на основные группы сырьевых товаров, а также готовую продукцию, — отметила эксперт.
К этим негативным факторам также можно добавить ряд других, всё это в совокупности оказывает влияние на мировые и, как следствие, на российские цены. В связи с этим многие товары оказывается выгоднее экспортировать за рубеж, а импорт овощей и фруктов зимой и весной дорог, особенно на фоне валютных колебаний.
Эксперт полагает, что подобную динамику изменит лишь новый урожай, в связи с чем летом тема продовольственной инфляции с большой долей вероятности замедлится. Цены на овощи и фрукты традиционно снижаются в августе и сентябре, после чего их определяют исходя из количества и качества нового урожая.
Есть сезонные колебания и в стоимости непродовольственных товаров.
Ранее экономист рассказал, насколько вырастут цены в России к концу года.