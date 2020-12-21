Финансист рассказал, как получить кредит, если отказали все банки

https://static.news.ru/photo/888398de-4275-11eb-a79b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Кредит при плохой истории можно получить, если обратиться в компанию, которая не обещает её исправить. Лучше взять новый кредит и погасить его — в этом случае кредитная история улучшится, советует финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.

Единственная возможность улучшить кредитную историю — сделать так, чтобы в нее были внесены новые записи о новых кредитах, а затем они были успешно погашены. Соответственно заемщик становится исправным плательщиком, — п риводит совет эксперта агентство ПРАЙМ.

Лучше всего при этом обращаться в банк, где оформлена зарплатная карта или где человек уже брал кредиты и погасил их. Если своевременно выплачивать небольшой заём, кредитная история сразу улучшится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что на исходе календарного года существуют дополнительные риски при займах у финансовых организаций. Сигал считает, что также не стоит обращаться в банк в ситуации, когда нет постоянной работы или источника дохода.