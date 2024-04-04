Финансист рассказал, как цифровой рубль поможет в борьбе с терроризмом Финансист Разуваев: цифровой рубль поможет вычислять продавцов взрывчатки

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Введение цифрового рубля для простых граждан не имеет значения, а вот в борьбе с терроризмом он может помочь, сообщил NEWS.ru финансист Александр Разуваев. По его мнению, с помощью такой валюты силовики смогут вычислять продавцов взрывчатки в даркнете.

На фоне последних событий цифровой рубль — это очень хороший инструмент для чекистов. С помощью него можно вычислять продавцов взрывчатки и подобного в даркнете, я уверен, это будут задействовать. Там весь теневой оборот наружу, то есть цифровой рубль поможет нашим спецслужбам лучше работать. Для граждан это все не так важно, а вот для торговли и борьбы с терроризмом, я считаю, очень, — сообщил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала главные отличия цифрового рубля от криптовалюты. По ее словам, использование последней влечет за собой определенные риски и за нее никто не несет ответственности, поэтому о похожести этих платежных единиц говорить нельзя. Она объяснила, что криптовалюта имеет большую волатильность, также многих пугает распространенность мошеннических схем.

В тестировании цифрового рубля в прошлом году приняли участие около 600 человек и 30 юридических лиц в 11 российских городах. Из желающих опробовать платежную единицу «выстроилась очередь», отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.