Финансист рассказал, чем обернётся для России отключение от SWIFT

https://static.news.ru/photo/e67c9940-4aef-11eb-9c1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что возможное отключение России от системы обмена банковской информацией SWIFT создаст для Москвы проблемы в международных расчётах и породит панику на валютном рынке.

По его словам, после подобных санкций, которыми России грозят в США, Вашингтону также придётся несладко.

Во-первых, США имеет только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. Во-вторых, Россия может ввести довольно жёсткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, восстанавливающейся после кризиса, — отметил Тузов в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт добавил, что Москва может адаптироваться к подобным ограничениям, тем более, что в 2014 году создана альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС), доступ к которой имеют все ведущие банки и компании России, а также зарубежные банки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Тузов также считает, что надобность в SWIFT может отпасть, если Москва введёт цифровой рубль. Внезапное же отключение России от SWIFT приведёт к короткому периоду турбулентности курса доллара к рублю, но всё быстро вернётся в норму, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отключение российской финансовой системы от SWIFT станет вероятным сценарием санкций против России при президенте США Джо Байдене. Об этом заявил эксперт в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Эндрю Льюис. Он отметил, что благодаря СПФС Россия, как и её партнёры, готовы к возможному отключению от SWIFT.