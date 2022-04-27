Финансист сообщил, чем можно заменить карты Visa для оплаты за границей Финансист Бадалов: карты Visa и Mastercard можно будет заменить системами «Мир» и UnionPay

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Карты Visa и Mastercard для оплаты за границей можно будет заменить системами «Мир» и UnionPay, предположил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. Уход Visa и Mastercard из России не нанёс серьёзного удара по жизни граждан, но ограничил их возможности за рубежом, рассказал он ФБА «Экономика сегодня».

Что касается цифрового рубля, то данный инструмент немного не об этом, хотя новый тип российской валюты может быть использован для данных нужд. В обозримом будущем вопрос будет решаться за счёт увеличения присутствия карты «Мир» за рубежом. Кроме того, существует надежда, что в UnionPay примут решение о более активной работе на российском финансовом рынке, — сказал Бадалов.

Он отметил, что россияне продолжают совершать покупки по банковским картам, а банки их выпускать, пусть и на основе платёжной системы «Мир».

В свою очередь представители UnionPay 20 апреля прекратили переговоры о сотрудничестве с российскими банками, попавшими под санкции. Они не объяcняли причин и не ссылались на санкции или возможную «токсичность» бaнков.

Также сообщалось, что российские банки начали сворачивать программы лояльности для клиентов. К примеру, Росбанк проводил свою именно в партнёрстве с платёжной системой Mastercard.