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Экономика

Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов

04:18, 27 апреля 2021
Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Процесс дедолларизации не может быть быстрым, однако риски обесценивания американской валюты всё же есть. Советы о том, как не потерять хранящиеся в долларах накопления, дал в интервью агентству «Прайм» генеральный директор Noble Russian Finance Василий Коновалов.

По словам эксперта, в настоящее время до половины расчётов в долларе сохраняют даже Россия и Китай — страны, наиболее активно действующие в направлении дедолларизации. Сильнее форсировать данный процесс невыгодно и сложно.

При этом за последние десятилетия доля доллара в международных расчётах снижалась за счёт распространения евро, и опустилась с 70% в начале века до уровня менее 50% на сегодняшний день.

Но в излишнем росте спроса на евро не заинтересованы и сами страны ЕС, которые сейчас, в период экономического спада, предпочли бы ослабить свою валюту ради повышения конкурентоспособности, — подчеркнул Коновалов.

Данные процессы отнюдь не говорят о том, что доллар резко обесценится — к такому результату могут привести лишь глобальные события, сопоставимые с мировой войной или глобальным экономическим кризисом. Тем не менее, дедолларизация будет усиливаться и чтобы сохранить накопления, эксперт советует хранить в американской валюте не более 30% капитала.

Ранее экономист Андрей Колганов заявил, что Россия не способна в одиночку ослабить позиции американской национальной валюты. Однако это получится сделать, заручившись поддержкой союзных государств. Если бы страны БРИКС и те страны, с которыми они поддерживают тесные политические и экономические связи, скоординировано бы проводили политику выведения доллара из взаимного оборота, то это могло бы довольно сильно повлиять на его позиции, отметил эксперт.

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