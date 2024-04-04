Финансист раскрыл, как цифровой рубль изменит повседневную жизнь россиян Финансист Разуваев: цифровой рубль поможет россиянам обходить санкции.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Цифровой рубль, прежде всего, нужен для трансграничных переводов и для того, чтобы обходить санкции, заявил финансист Александр Разуваев. В беседе с NEWS.ru он заявил, что формально, цифровым рублем уже сейчас можно пользоваться, просто это экзотика, однако это законное платежное средство.

Я бы хотел отметить, что принципиальное отличие от криптовалюты – это эмитент Банк России, это законное платежное средство. Цифровой рубль, прежде всего, нужен для трансграничных переводов и для того, чтобы обходить санкции. Рядовым гражданам он не так нужен, потому что вы не можете положить его во вклад, то есть вы не можете получить проценты, — заявил он.

По словам эксперта, для простых россиян цифровой рубль будет просто еще одним способом оплаты, когда – то все платили только наличными, сейчас только картами. Он добавил, что цифровой рубль надежен, потому что он будет храниться в Центральном Банке, а не в коммерческом банке.

Это цифровое общество, мы переходим на цифры, соответственно, меняется все, включая расчеты, — резюмировал он.

Ранее в ЦБ сообщили, что массовое внедрение цифрового рубля в России стартует после завершения пилотного проекта, это случится не ранее 2025 года. Регулятор пояснил, что сейчас проходит закрытое тестирование цифрового рубля среди сотрудников Центробанка и клиентов 13 российских банков. В следующем году их число увеличится, но сам процесс тестирования по-прежнему будет ограниченным.