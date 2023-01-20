Финансист раскрыл причину роста товарооборота России с другими странами Финансист Голубовский: товарооборот России с другими странами растет за счет реэкспорта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Товарооборот России с рядом стран заметно вырос в прошлом году не из-за того, что РФ стала закупать больше их товаров, а из-за реэкспорта, объяснил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. Это не реальная торговля, а работа логистики. Благодаря ей Россия может нарастить товарооборот с Ираном и странами Юго-Восточной Азии.

Рост товарооборота с той же Турцией — это реэкспорт. Мы же не стали покупать турецкие товары в гораздо большем объеме. <...> Как замкнется вся торговая логистика, думаю, мы увидим рост товарооборота с Ираном, так как это южный транзитный коридор, мы увидим дальнейший рост товарооборота с Китаем и Турцией, рост товарооборота с Индией. И, может быть, через Иран, мы увидим рост товарооборота со всей Юго-Восточной Азией, если наладят транзитный коридор, — сказал специалист.

Он указал, что с точки зрения стоимости логистики индонезийские, малайзийские товары разгружать в портах Ирана и дальше вести железной дорогой мимо Каспия в Россию дешевле, чем разгружать во Владивостоке и «тащить» по сибирским железным дорогом.

Что касается Европы, то, по мнению финансиста, спад товарооборота с ней продолжится по двум причинам. Во-первых, с российской стороны основной статьей экспорта были энергоресурсы, их объемы их поставок резко упали из-за взрывов «Северного потока». Во-вторых, саму Европу ждет промышленный спад.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что за прошлый год товарооборот России и Китая составил $190 млрд. Москва рассчитывает, что скоро этот показатель увеличится до $250 млрд. По его словам, эти планы вполне реалистичны.