Финансист призвал россиян «забить» на новости о шатдауне в США Финансист Разуваев: забейте на дефолт в США, если вы не американский чиновник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никакого дефолта в США не будет, предположил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его мнению, в Вашингтоне обо всем договорятся и относиться к этому нужно равнодушно, если «вы не американский госслужащий, кого лишат зарплаты».

Это уже было много раз в их истории, такой у них бюджетный процесс. Пока что система в США прекрасно функционирует. Если вы не американский бюджетник — забейте, в США договорятся, такой у них крик демократии, — говорит эксперт.

По словам Разуваева, рынок считает, что базовые ставки в США начнут снижаться. Это приведет к тому, что выплаты по госдолгу резко упадут. А это, обращает внимание он, одно из главных условий функционирования экономики США — способность Белого дома выплачивать проценты по госдолгу.

Страна-то живет взаймы — они должны постоянно занимать, занимать, занимать, — подытожил финансист.

Ранее Разуваев заявил, что российская экономика столкнется с серьезными испытаниями, если в США произойдет дефолт. В качестве примера он привел кризис 2008 года, когда из-за падения спроса обвалились цены на энергоносители. Если такое повторится, российский бюджет «даст дуба», уверен эксперт.

Тем временем, отметил он, снижение рейтинга дефолта США может привести к росту спроса на американские государственные облигации. По его словам, такое «удивительное» явление уже наблюдалось в 2011 году.