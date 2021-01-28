Финансист предсказал рост реальных доходов россиян в 2021 году

https://static.news.ru/photo/b89ca3d4-621a-11eb-87a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Реальные располагаемые доходы российских граждан в 2020 году снизились, однако этот показатель должен стабилизироваться и начать расти в наступившем году, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Неблагоприятная динамика во многом обусловлена выросшими ценами на товары, что, в свою очередь, было вызвано пандемией COVID-19, сопутствующими ограничениями и мировым кризисом, заявил эксперт. Он отметил, что отдельные товарные категории показали рост стоимости более чем на 11%.

В целом ситуация по стране стабильная и не несёт необратимый характер. В 2021 году цены урегулируют, что положительно отразится на доходах россиян, — спрогнозировал Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 февраля 2021 года начнётся обязательная индексация зарплат. Работодатели обязаны будут проиндексировать заработные платы на уровень не ниже инфляции. Ожидается, что благодаря этой мере в 2021 году россияне станут получать на 4,9% больше.

Сафонов подчеркнул, что процедуру индексации необходимо провести вовремя. Эксперт указал, что это повлияет не только на стабилизацию доходов, но и приведёт к их росту.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым показатель реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году сократился на 3,5%. Это стало самым значительным падением с 2016 года, передавал NEWS.ru.

Реальные доходы росли только в I квартале прошлого года — на 1%. В II квартале отмечено максимальное снижение — на 7,9%. В III квартале показатель снизился на 5,3%. В IV — на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Министерство экономического развития РФ в прогнозе от сентября 2020 года ожидало, что годовое снижение реальных располагаемых доходов составит 3%.

Реальные располагаемые доходы представляют собой скорректированный на инфляцию показатель доходов, из которого вычитается сумма обязательных платежей.