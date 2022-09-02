Финансист посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях и золоте Финансист Голубовский: лучше избавиться от валюты и хранить сбережения в рублях или золоте

Фото: Miami Herald/Global Look Press

Вклады россиян в валюте фактически превратились в рублевые из-за потери попавшими под сакнции банками долларовых активов, рассказал в интервью «360» финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. По его словам, больше нет реального обеспечения валютных вкладов, а поэтому теперь вкладчикам их могут вернуть только рублями. Эксперт посоветовал хранить деньги именно в них, а держателям валюты дождаться момента, когда к ноябрю государство установит курс в 70-75 рублей за доллар и продать ее. Тем, кто не желает хранить деньги только в рублях, финансист рекомендует обратить внимание на золото.

Нужно держать в голове мысль избавиться от валюты. Где-то к ноябрю правительство вытянет курс до 70-75 рублей за доллар. Тогда я посоветовал бы конвертировать валютные вклады в рублевые, чтобы получать хоть какие-то проценты вместо того, чтобы платить комиссии, и не брать на себя риски оказаться в этой ситуации надолго, — сказал Голубовский.

Эксперт напомнил, что правительство России считает невыгодным для бюджета курс в 60 рублей за доллар, поэтому рубль будет ослаблен к ноябрю. В связи с этим экономист советует не торопиться с продажей валюты, а дождаться лучшего момента и сделать это наиболее выгодным образом.

По словам аналитика, если нет желания связываться с рублем, подходящим вариантом для хранения денег станет золото. Его можно купить в двух вариантах — на брокерский счет или в виде металла. Финансист посоветовал покупать монеты, а не слитки, потому что последние остаются в контуре банковского обращения, а монеты всегда можно реализовать у независимых дилеров.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин ранее рассказал, что вложение денег в криптовалюту — это способ увеличить накопления в долгосрочной перспективе. По его словам, несмотря на высокую волатильность биткоина, при анализе динамики его стоимости по годам можно заметить однозначно восходящий тренд, а значит, его цена всегда будет расти.