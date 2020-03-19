https://static.news.ru/photo/883dd286-69c7-11ea-ae50-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара упал на 0,15% до 80,75 рублей в ходе торгов на Московской бирже, стоимость курса евро достигла 88,15. Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев прокомментировал ситуацию на рынке.

По его словам, маловероятно, что курс упадёт до 100 рублей за доллар, поскольку за баррель нефти дают $30, а фондовые рынки пережили худшие времена с 1987 года.

Гораздо более соответствующим действительности кажется диапазон в 75-80 рублей за доллар и 80-85 рублей за евро. Чтобы наихудший сценарий Сбербанка воплотился в жизнь, рынки должны столкнуться с серьезным и совершенно неожиданным негативом, которым в свое время и стал коронавирус, — заявил Дадашев в беседе с NEWS.ru.

Эксперт считает основной сложностью на данный момент дефицит долларов в ряде стран. Именно поэтому Федеральная резервная служба стимулирует рынки и упрощает доступ к ликвидности.

Дадашев отмечает, что политика отказа от доллара привела в России к сокращению валютного долга на 40% с 2014 года. Поэтому ситуация обстоит гораздо лучше, чем в других странах.

Сейчас ЦБ РФ накачивает рынок валютой в небольших размерах во избежании стресса в финансовой системе, но если ситуация ухудшится, то регулятор легко сможет увеличить объемы предложения. Таким образом, негативные последствия текущего кризиса должны оказаться гораздо слабее чем в 2014 году, — подчеркнул эксперт.

По его словам, на рынке особую опасность представляют те резиденты, которые закрывают позиции по отечественным активам и скупают американскую валюту.

Стоимость барреля нефти ожидается от $26 до $30. Это связано со снижением цены со стороны Саудовской Аравии, а также падением спроса на нефть, полагает эксперт. Экономика этой страны заточена под стоимость барреля нефти в $70, поэтому из-за текущей ситуации она может обвалиться, отметил Дадаев.

По его словам, низкие цены на нефть будут держаться пока Саудовская Аравия сможет сдерживать рост недовольства в стране

В прошлый раз, когда королевство пыталось выбить конкурентов с рынка, нефти понадобилось около года, чтобы найти дно, а цены упали на 69%. Вероятнее всего, в этот раз ситуация будет развиваться аналогичным образом, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что падение нефти угрожает росту добычи в США.