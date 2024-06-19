Финансист объяснил, зачем Россия запускает СПГ-терминал во Вьетнаме Аналитик Беляев: РФ запускает проекты во Вьетнаме из-за быстрого роста страны

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Дружеские отношения с Вьетнамом возобновляются, страна демонстрирует высокие темпы роста, поэтому неудивительно, что Россия заинтересована в совместных проектах, в том числе и по природному газу, в частности, строит СПГ-терминал, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, СПГ становится экспортным товаром, он стабилен и нужен всем.

Вьетнам – достаточно крупная страна. Последнее время эта страна показывала высокий темп роста, причем очень уверенно. Наши дружеские отношения с Вьетнамом возобновятся. Нам интересно быть там, где присутствует такой темп роста в той сфере, которая развивается наиболее динамично, это во Вьетнаме, — заявил Беляев.

Ранее сообщалось, что Россия опередила Соединенные Штаты по поставкам газа в Европу в мае впервые практически за два года. При этом глава аналитического департамента газового рынка ICIS Том Марзек-Мансер назвал удивительным, что показатели газового экспорта РФ растут в текущих условиях.

Так, в мае этого года экспорт российского газа в Европе составил 15% от всех поставок в Евросоюзе, Великобритании, Швейцарии, Сербии, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине. При этом на США пришлось 14% от всего европейского газового импорта. По мнению аналитиков, это могло стать следствием перебоев в работе одного из предприятий по экспорту СПГ в Техасе.