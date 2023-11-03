Финансист объяснил пользу для россиян от подорожания пива на 10-15% Аналитик Разуваев: подорожание пива на 10-15% очистит рынок от контрафакта

Подорожание пива на 10-15% приведет к очистке рынка от контрафакта, предположил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, люди в любом случае покупают алкоголь, особенно под Новый год, когда он обычно дорожает. Само же потребление алкоголя на душу населения в России находится на среднеевропейском уровне.

Думаю, что повышением цен получится очистить рынок от контрафакта. Поэтому, если цены повысится, то ничего такого не будет. С водкой же получилось. Вообще, алкогольный рынок особенный, минимальная стоимость есть почти везде, и отрасль почти всегда жестко регулировалась государством. Ничего такого я в этом не вижу Хотя люди деньги считают сейчас, но это не та ценовая категория, чтобы люди отказывались от пива, — подчеркнул Разуваев.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что в случае введения госрегулирования цен на слабоалкогольные напитки пиво из низкоценового сегмента может подорожать на 10–15%, а вот его дефицита опасаться не стоит. Он предположил, что эту инициативу, скорее всего, примут, так как она находится «в рамках существующего тренда на маркировку и контроль товародвижения». При этом эксперт отмечает, что в дополнение к ценовому регулированию напрашивается ужесточение стандартов качества.