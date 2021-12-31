Финансист назвал время для выгодной покупки валюты

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров считает, что выгоднее всего покупать валюту сразу после новогодних праздников. Значительного укрепления рубля ожидать не стоит до следующего заседания Банка России 11 февраля, рассказал эксперт агентству ПРАЙМ.

По словам специалиста, продолжают расти локальная и мировая инфляции, в частности, нефть марки Brent упала с максимальных значений 2021 года и торгуется $71 вместо $85 за баррель.

На последнем заседании 17 декабря ЦБ РФ принял решение поднять ключевую ставка на 100 б. п., до 8,5% годовых. Однако рубль слабо отреагировал на это столь значительное повышение — вначале укрепившись, он упал до 74 рублей за доллар. Можно предположить, что рынок был готов к повышению ключевой ставки, — пояснил Макаров.

Ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Центробанка для борьбы с инфляцией в стране вполне логично, считает финансист.

Вероятнее всего, в следующем году мы увидим пару USD/RUR в районе 74,5–77 рублей. Сейчас доллар укрепляется и к другим валютам, этому способствует жёсткая риторика ФРС по поводу сворачивания стимулов, — добавил специалист.

Макаров напомнил, что в ближайшее время ожидается падение цен на нефть, так как США хотят продать небольшую часть своих резервов. Это падение будет временным.

Сюда же стоит отнести риски введения масштабных локдаунов, которые также не способствуют росту мировой экономики. Тем не менее, в целом по следующему году цена на нефть скорее всего будет в диапазоне $80 за баррель, — предположил Макаров.

Не стоит забывать про ВОЗ и её заявления в связи с новым штаммом «омикрон». Именно они влияют на динамику валют в среднесрочной перспективе.

Валюту следует покупать понемногу и лучше это делать в моменты ослабления или коррекции по отношению к рублю, чтобы защитить свои вложения от потенциальных рисков.

В следующем году ФРС продолжит сворачивать программу количественного смягчения (QE) и перейдет к повышению ключевой ставки. Это будет означать укрепление доллара к другим валютам. Пока риски, связанные с появлением нового штамма, сохраняются, а значит давление на мировые рынки продолжится и доллар будет укрепляться, — резюмировал специалист.

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