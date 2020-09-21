Финансист назвал условия роста евро выше 90 рублей

https://static.news.ru/photo/e7149e28-fc4f-11ea-a1f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенний рост курса евро и доллара является традиционным, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. Доктор экономических наук назвал не только причины падения рубля, но и рассказал, при каких условиях оно продолжится.

Это традиционная осенняя история с давлением на курс рубля. Бизнесу нужна валюта. К концу года нужно выплачивать дивиденды, — объяснил сезонный рост валюты экономист в интервью «Вечерней Москве».

Пика «игры на повышение» нужно ждать к концу года, перед праздниками, считает эксперт. Давление на рубль также оказывает внешнеполитическая обстановка, ситуация с Навальным, угроза новых санкций, вторая волна коронавируса. Имеется предположение, что вторая волна заболевания ударит по спросу на нефть и газ, что снизит валютную выручку России.

Также финансист предсказал дефицит нефти в следующем году: если не возобновить её добычу, то цены снова начнут расти. Долгосрочное влияние на Россию и рубль оказывает «Зелёный пакт» Евросоюза, который предусматривает сведение к нулю покупок энергоносителей к 2050 году.

В Европе в ближайшее время вырастет спрос на топливо, считает эксперт. На это повлияет предсказанная синоптиками холодная зима. В ближайшее время может повыситься и курс евро.

Если спекулянты начнут играть на повышение, ЦБ должен вмешаться, чтобы не дать разыграться спекулянтам и заставить крупных экспортёров продавать валютную выручку, — полагает Александр Зубец.

Но скорее всего, Центробанк вмешиваться не будет, предполагает экономист, чтобы подорожавший евро создал барьер для импорта и таким образом стимулировал внутреннее производство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курс евро на МосБирже пробил отметку в 90 рублей. Таковы данные торгов по состоянию на 21 сентября. В то же время курс доллара поднялся выше 76 рублей.