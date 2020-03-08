https://static.news.ru/photo/c4b18872-61e1-11ea-9014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый после выходных день торгов для российского фондового рынка может стать «кровавой баней». Такое мнение высказал аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Когда откроются торги на Московской бирже, самый оптимистичный вариант — если всё останется на уровне 2,5 тысячи пунктов по индексу Мосбиржи, отметил он.

На рынках сейчас происходит чистейшей воды истерика, даже с учётом того, что Россия отказалась от предложения ОПЕК в пятницу, это не больше чем спекулятивный фактор. Понятно, что даже по нефти Brent идут маржинколлы, — цитирует Дроздова ПРАЙМ.

Рублевый индекс Мосбиржи закрыл торги 6 марта снижением на 3,45% — до 2719,51 пункта, индекс РТС — на 4,97%, до 1257,96 пункта.

Дроздов подчеркнул, что за свою практику с 2006 года «не видел дневного падения цен на нефть более чем на 30%».

Как писал NEWS.ru, нефтяные котировки 9 марта обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. Это означает завершение сделки 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.

Вместе с тем, эксперты не исключают, что стоимость нефти продолжит снижение и может достигнуть даже $15 за баррель.