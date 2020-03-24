https://static.news.ru/photo/f72a5e80-6dbe-11ea-961e-fa163e074e61_660.jpg Фото: tk2/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Цены на нефть марки Brent завершили торги в понедельник незначительным повышением в 0,27%, хотя в течение дня они падали на 8,3%, приближаясь к психологическому рубежу в $25 за баррель.

Как рассказал NEWS.ru руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, во вторник благодаря техническим факторам следует ожидать подъёма котировок. Однако, по мнению эксперта, этот подъём может не получить развития из-за сохраняющейся неопределённости в отношении планируемого принятии антикризисных мер Конгрессом США. Из-за блокировки инициативы республиканцев демократами дебаты могут продолжиться в пятницу, 27 марта.

В целом в текущих условиях любое восстановление цен следует трактовать как технический отскок, поскольку дальнейший рост числа инфицированных COVID-19 сделает неизбежным уход цен на нефть на более низкие уровни. Из-за падения потребления, по различным оценкам, на 8–10 млн баррелей в сутки в нефтехранилищах уже не остаётся свободного места, — отметил Коган.

Он также добавил, что у дополнительных баррелей сырой нефти Саудовской Аравии вряд ли найдётся покупатель. Поэтому потенциальным «потолком» в ближайшие дни может стать диапазон в $28,80–29,00 за баррель.

По мнению эксперта, при условии, что цены на нефть удержатся выше $25 за баррель, российский рубль сможет рассчитывать на относительное спокойствие.

Во вторник у национальной валюты появляется шанс на то, чтобы отодвинуть своего американского «коллегу» от опасных рубежей на фоне относительно благоприятной ситуации на рынке энергоносителей и в целом пришедшее в более стабильное состояние положение дел на финансовых рынках, — сказал Коган.

По его прогнозу, возможный диапазон колебаний в ближайшие дни будет составлять 77,50–81,00 руб.

Как сообщал NEWS.ru, американская валюта дешевеет на фоне новых мер Федеральной резервной системы США, направленных на стимуляцию экономики. Согласно данным торгов, курс доллара к иене достиг отметки в 110,34 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 11,2 иены. Курс евро опустился до 1,0793 доллара с 1,0721 доллара за евро.