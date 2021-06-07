Финансист назвал лучшую валюту для хранения денег

https://static.news.ru/photo/060d74ec-c664-11eb-9120-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Аналитик Андрей Маслов назвал валюту, в которой лучше всего хранить деньги. Это евро, британский фунт стерлингов и швейцарский франк, пишет агентство ПРАЙМ.

Диверсифицированная экономика ЕС, развитые политические и социальные институты делают регион крайне привлекательным для инвесторов, что положительным образом отражается и на евро, — пояснил ситуацию аналитик.

Тем более что с начала пандемии курс евро относительно рубля вырос с 73,81 до 89,50 рубля, что составляет 17,5%. Что касается сбережений, то он считает лучшей валютой фунт стерлингов. И это притом, что размолвки Лондона и Брюсселя возникают гораздо больше после пандемии в других странах.

Маслов советует хранить деньги и в швейцарском франке. Он считает, что это валюта не только нейтральной, но и стабильной страны.

Как сообщалось ранее, финансовый консультант Алёна Никитина назвала лучшую валюту для инвестиций в июне. По мнению эксперта, именно сейчас валюта выгодна для покупки.