Финансист назвал главную причину быстрого роста экономики России Финансист Беляев: экономика России растет за счет военной промышленности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономика России быстро растет за счет военной промышленности, считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что это связано с отсутствием в военном секторе ключевой ставки. По словам эксперта, ключевая ставка оказывает влияние на корпоративный сектор, который мешает развитию экономики.

ЦБ заявляет о быстром росте экономики потому, что продолжает расти военная экономика, военно-промышленный комплекс, который завязан на бюджет. Там нет ключевой ставки. Ключевая ставка влияет на корпоративный сектор, который мешает развитию. Военно-промышленный комплекс подпитывается из бюджета. Набиуллина ссылается на рост экономики, но совершенно не уточняет за счет чего он происходит, — высказался Беляев.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что одной из основных задач экономики России в ближайшие годы является лидерство в технологической сфере. Кроме того, к ним относятся развитие рынка капитала и обеспечение глобальной открытости, уточнила она.

До этого стало известно, что Центральный банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.