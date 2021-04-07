Финансист дал совет по возвращению денег на банковский вклад

https://static.news.ru/photo/7901e51a-9832-11eb-9a41-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский рассказал, в какое время лучше всего возвращать деньги на банковский вклад.

По его словам, в настоящее время перспективы вложения во вклады не наблюдаются.

Объясняется всё довольно просто: сейчас у банков нет потребностей в быстрых деньгах, свободных средств хватает, из этого вытекают низкие ставки по вкладам, — объяснил он.

Эксперт считает, что с учётом текущей макроэкономической обстановки и ключевой ставки ЦБ РФ депозиты являются не самым выгодным инструментом для инвестиций. Однако остаётся вопрос, когда стоит вернуться к данному инструменту.

На мой взгляд, стоит дождаться средней ставки на уровне 8-9% при условии, конечно, снижения инфляции, — отметил Рогачевский в комментарии для агентства ПРАЙМ.

Ранее NEWS.ru писал, что Банк России готов концептуально поддержать инициативу по увеличению пенсионного налогового вычета. Если она будет узаконена, у граждан появится возможность ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на негосударственное пенсионное обеспечение.