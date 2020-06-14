Финансирование льготной сельской ипотеки утроится в 2020 году

https://static.news.ru/photo/9aa4b55e-aecb-11ea-b2ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программа льготной ипотеки для покупки жилья в сельской местности в РФ в 2020 году получит еще 2 миллиарда рублей, таким образом, ее финансирование утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В рамках данной программы ипотека выдаётся максимум под 3% годовых, проект направлен на создание комфортной среды в сёлах и привлечение туда жителей. Миллиард рублей, который уже выделен на программу, позволяет выдать около 28 млрд рублей на улучшений жилищных условий более чем десяти тысячам семей, а площадь жилья достигает миллиона квадратных метров, передаёт РИА Новости.

Абрамченко отметила, что дополнительные два миллиарда позволят обеспечить комфортным жильём более 45 тысяч семей, объём кредитования может достичь 120 млрд рублей, а площадь жилья — четырёх миллионов квадратных метров. Вице-премьер, подчеркнула, что такие меры особенно актуальны в период пандемии.

Помимо этого, программу следует рассматривать и как эффективную меру поддержки развития жилищного строительства, за которым ожидаемо может последовать оживление экономической активности на селе, рост показателей занятости населения, и более активное использование невостребованных земель под нужды строительства и сельхозпроизводства, — резюмировала Абрамченко.

Как писал NEWS.ru ранее, средние цены на квартиры в новостройках могут повыситься на 10–20% к концу 2020 года из-за снижения средней ипотечной ставки, считают эксперты рынка недвижимости России. Именно снижение ставок и льготная программа кредитования под 6,5% годовых позволили отрасли восстановиться после связанного с пандемией простоя и поддержать спрос, пояснил директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.