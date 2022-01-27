Financial Times: Британия и ЕС собрались ударить по газовым проектам РФ

Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых проектов России в газовой сфере. Они готовятся на случай обострения ситуации на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания указали , что пакет санкций «по газу» готовится при поддержке США. Его целью является жёсткое ограничение финансовых и технологических вливаний, которые связаны с инициативами Москвы в отрасли.

При этом возможный удар Европы по российской углеводородной промышленности, как отмечает Financial Times, может затронуть и европейские компании, в том числе BP, Total и Shell, инвестирующие в газовый сектор РФ.

Ранее стало известно, что ряд энергетических компаний заявили госдепартаменту США: в случае срыва поставок в Европе газу из России практически не будет альтернативы. Своеобразный опрос внешнеполитическое ведомство США провело на случай чрезвычайной ситуации, под ней подразумевали возможный конфликт между Россией и Украиной.