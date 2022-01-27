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Financial Times: Британия и ЕС собрались ударить по газовым проектам РФ

04:57, 28 января 2022
Financial Times: Британия и ЕС собрались ударить по газовым проектам РФ Фото: J.Koehler/imago-images.de/Global Look Press
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Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых проектов России в газовой сфере. Они готовятся на случай обострения ситуации на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания указали, что пакет санкций «по газу» готовится при поддержке США. Его целью является жёсткое ограничение финансовых и технологических вливаний, которые связаны с инициативами Москвы в отрасли.

При этом возможный удар Европы по российской углеводородной промышленности, как отмечает Financial Times, может затронуть и европейские компании, в том числе BP, Total и Shell, инвестирующие в газовый сектор РФ.

Ранее стало известно, что ряд энергетических компаний заявили госдепартаменту США: в случае срыва поставок в Европе газу из России практически не будет альтернативы. Своеобразный опрос внешнеполитическое ведомство США провело на случай чрезвычайной ситуации, под ней подразумевали возможный конфликт между Россией и Украиной.

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