Фермеры объявили о резком снижении урожая в России

Российские фермеры сообщили о возможном резком снижении урожайности из-за заморозки цен на удобрения. Причём цены на них были зафиксированы на максимально возможном уровне. Об этом пишут «Ведомости».

Фиксирование цен на удобрения может привести к тому, что уже осенью фермеры не смогут закупить их в необходимом количестве под сев озимых. Из-за этого уже в следующем году урожай может быть меньше, чем в этом году.

Власти договорились с крупнейшими производителями удобрений о фиксации цен на уровне июльских показателей, при этом вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что фермеры могут рассчитывать на пятипроцентную скидку. Однако сами фермеры не разделяют оптимистичного настроя властей.

Фермерам, скорее всего, не хватит средств на минеральные удобрения, а значит, будущий урожай снизится на 20–30 процентов. Азотно-фосфорные удобрения стали вдвое дороже, чем год назад, и стоят уже целых 60 тысяч рублей за тонну, — сообщил гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.

На сегодняшний день денег у фермеров нет, так как цены на удобрения находятся на двухлетнем максимуме. Несмотря на то что аграриями предлагался проект фиксирования цены на удобрения на уровне 2019 года, он так и остался на стадии обсуждений. Кроме того, по фермерам сильно ударило введение пошлин на экспорт зерна.

Ранее стало известно, что чиновники пытаются остановить рост цен на хлеб, однако из-за госрегулирования рынка качество продукции падает и цены всё равно растут.