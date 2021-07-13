Фермерам нашли новое место для сбыта товаров

Российским фермерам и сельскохозяйственным кооперативам хотят разрешить продавать продукты на своих участках. Соответствующий документ размещён на сайте Государственной думы.
Согласно документу, товары можно реализовывать не только на обычных рынках или ярмарках, но и на собственной земле. Для этого необходимо установить нестационарный торговый объект либо оборудовать специальное помещение для продажи товаров,
Важно учитывать тот факт, что при установке объекта торговли нельзя нарушать слой почвы, делать фундамент или ещё каким-либо другим способом менять структуру земли. Кроме того, точки продаж нельзя размещать на пашнях, мелиоративных землях или на особо ценных сельскохозяйственных угодьях.
Ранее стало известно, что продукты подорожают в пределах инфляции. Сейчас цены производителей на все базовые продукты питания стабильны. Кроме того, стоимость некоторых продуктов снижается. Этому поспособствовали государственные меры поддержки и регулирования.