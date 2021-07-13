Фермерам нашли новое место для сбыта товаров

Российским фермерам и сельскохозяйственным кооперативам хотят разрешить продавать продукты на своих участках. Соответствующий документ размещён на сайте Государственной думы.

Согласно документу, товары можно реализовывать не только на обычных рынках или ярмарках, но и на собственной земле. Для этого необходимо установить нестационарный торговый объект либо оборудовать специальное помещение для продажи товаров, отмечается в законопроекте.

Важно учитывать тот факт, что при установке объекта торговли нельзя нарушать слой почвы, делать фундамент или ещё каким-либо другим способом менять структуру земли. Кроме того, точки продаж нельзя размещать на пашнях, мелиоративных землях или на особо ценных сельскохозяйственных угодьях.

Ранее стало известно, что продукты подорожают в пределах инфляции. Сейчас цены производителей на все базовые продукты питания стабильны. Кроме того, стоимость некоторых продуктов снижается. Этому поспособствовали государственные меры поддержки и регулирования.