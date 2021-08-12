Фермеров научат продавать овощи на Ozon

Минсельхоз России и Ozon заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития рынков сбыта для субъектов малого и среднего агробизнеса. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Ожидается, что соглашение поспособствует расширению доступа фермеров к одной из самых популярных онлайн-площадок и позволит снизить цены на продукты из так называемого борщевого набора. Производителей будут обучать работе с маркетплейсами, готовить рекомендации по повышению качества продукции и совершенствовать меры господдержки.

Фермеры смогут самостоятельно управлять ассортиментом, ценообразованием и маркетингом своей продукции, тогда как Ozon поддержит фермеров с точки зрения логистики, предоставит им доступ к потенциальным покупателям и поможет на первых этапах развития продаж .

Аналогичное сотрудничество уже выстроено с Яндексом и Россельхозбанком, сервисы которых широко востребованы фермерами, — подчёркивается в сообщении.

Ранее о снижении цен на овощи из так называемого борщевого набора сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Он добавил, что тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей. Наиболее существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня.