Федун сравнил сделку ОПЕК+ с унизительным Брестским миром 1918 года

https://static.news.ru/photo/4c21be58-7c1d-11ea-ad4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун сравнил уступки, на которые Россия пошла ради заключения новой сделки ОПЕК+ о снижении нефтедобычи, с унизительными условиями Брестского мира 1918 года.

По словам Федуна, снижение суточного объёма добываемой в России нефти с 11 до 8,5 миллиона баррелей — цена за необходимый выход из нефтяного кризиса.

Я бы привёл пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжёлой, — отметил нефтяник в интервью РБК.

Федун добавил, что сделка не позволит Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираку и Катару занижать цены в течение двух лет, и поблагодарил президента Владимира Путина за личное включение в переговоры.

Как писал NEWS.ru, в начале марта Федун назвал «неожиданным и нерациональным» отказ России продлить участие в ОПЕК+. В прошлом интервью РБК нефтяник намекнул, что инициатором срыва переговоров стало руководство одной из конкурирующих компаний.