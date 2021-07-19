Федун отвёл России десять лет для «нефтяной» перестройки

Через десять лет энергетический рынок Европы изменится до неузнаваемости, нынешнего объёма спроса на российскую нефть не будет уже через десять лет. Слова вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна приводит ТАСС.

По его мнению, если Россия не видоизменит экономическую структуру сырьевых доходов в ближайшее время, то рискнёт остаться за бортом европейского энергетического рынка. В этом случае отечественным компаниям придётся в срочном порядке искать новые места для сбыта нефтяной продукции.

Для сравнения, в 2019 году Россия поставляла на континентальный рынок энергоресурсов почти треть от потребляемой там нефти. А ещё восемь лет назад этот показатель составлял 35%.

В ближайшее время, по мнению Федуна, этот показатель будет существенно снижаться из-за планов Еврокомиссии выйти на нулевой уровень выбросов от автотранспорта к 2035 году.

Оптимальной заменой рынку ЕС могут стать азиатские страны, включая Индонезию, Индию, Вьетнам и Малайзию. В этих странах в отличие от Европы в последние годы наблюдается увеличение темпов потребления угля в работе местных промышленных предприятий.

Федун напомнил, что в европейских странах ещё в прошлом году каждый пятый проданный автомобиль был на гибридном двигателе. По его мнению, уже в ближайшее время этот показатель существенно вырастет из-за очень строгих стандартов экокачества.

«47 грамм выбросов на 100 км, это практически запретительная мера, это полтора-два литра расхода всего на 100 км, что невозможно», - подчеркнул бизнесмен.

В свою очередь, это может веским поводом для российских производителей нарастить водородные поставки на европейский рынок. По мнению Федуна, в обозримом будущем потребности континентальных предприятий в этом топливном ресурсе будет только расти.

«Европа готова тратить «сотни миллиардов евро», и ради такого рынка имеет смысл затеять радикальную перестройку», - заключил вице-президент «Лукойла».

Ранее в «Лукойле» предположили, что стоимость бензина в России будет снижаться только в случае укрепления национальной валюты (рубля). В энергетической компании спрогнозировали снижение стоимости топлива до 20 рублей за литр, если «евро» (€) будет стоить не более 50 рублей.