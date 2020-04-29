Мощное обрушение спроса на промтовары в апреле нынешнего года на фоне коронавирусной эпидемии и реализованных ограничительных мер по борьбе с распространением инфекции сопоставимо с уровнем печально известного 2008 года. Об этом говорится в материалах Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, составленных по результатам опроса предпринимателей. С ними познакомил NEWS.ru заведующий лабораторией конъюнктурных опросов научно-исследовательской организации Сергей Цухло. В пресс-службах правительства РФ и Минпромторга не смогли оперативно прокомментировать тревожные выводы данного исследования.

Результаты опроса показали, что следом начнёт падать и сам выпуск промышленной продукции. Предприятия уже фиксируют снижение производства — их оценка выпуска за апрель опустилась на 50 пунктов. В 2008 году компании фиксировали падение спроса с сентября, и за несколько месяцев этот показатель упал до 60 пунктов. В этом году только за апрель индекс снизился до 45 пунктов.

Ожидаемое снижение спроса может превзойти его сокращение в кризис 2008–2009 годов, — сказал заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло.

Можно сказать, что российская промышленность «в полной мере почувствовала холодное дыхание вирусного кризиса» и последствия ограничительных мер, рассуждают экономисты научно-исследовательской организации.

В прошедшем месяце предприятия фиксировали резкое сокращение персонала. По расчётам института, в 2008 году для достижения сопоставимого изменения численности работников промышленности потребовалось добрых полгода. При этом указывается, что сокращение персонала не привело к дефициту кадров на предприятиях. О нехватке сотрудников проинформировали лишь 6% из них — минимум со времён дефолта 1998 года.

Сами предприятия в настоящий момент расценивают своё финансовое положение как «хорошее» и «удовлетворительное», однако прогнозируют его ухудшение в будущем. А бизнес-сообщество стало отказываться от инвестиций. Баланс инвестиционных желаний в апреле снизился на 40 пунктов и уже превзошёл худшую точку кризиса 2015-2016 годов, когда инвестоптимизм ухудшался вследствие введения санкций.

Правда, с данными этого исследования согласны не все экономисты.

Нынешняя ситуация всё же отличается от кризиса 2008 года тем, что тогда беда пришла нежданно, а сейчас всё-таки мы относительно были к этому готовы и пошли на данные меры сознательно. Выражаясь медицинским языком, ввели промышленность в искусственную кому. Государство уже делает поблажки бизнесу, но требуется время на запуск механизма, например, выделение средств на компенсации заработной платы работникам, налоговые каникулы, снижение социальных отчислений и т. д. Сергей Кукушкин доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плеханова

До 12 мая, напоминает эксперт, должны быть разработаны меры по постепенному выходу в обычный режим, с учётом того, что к середине месяца должны заработать механизмы поддержки. Безусловно, часть бизнеса уйдёт в тень, чтобы снизить свои издержки, говорит Кукушкин.

Это характерно для кризисных этапов. Но, скорее всего, это преимущественно будут новые предприятия, которые работают в пределах полугода и ещё не имеют налоговой истории. Информационные технологии сделали прозрачными взаимоотношения между бизнесом и налоговиками, прятаться стало сложнее, — отметил экономист.

К слову, в новом исследовании международной компании IHS Markit говорится, что индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле рухнул до 31,3 пункта с 47,5 месяцем ранее. Причём уровень снижения был максимальным с 1997 года, поскольку самоизоляция и закрытие заводов, вызванные пандемией коронавируса, повлияли на спрос клиентов.

Кому повезло

Для большей ясности стоит объяснить нашему читателю, что государственные компании, инфраструктурные корпорации и крупный бизнес работают на «длинных деньгах», с инвестиционными «подушками». Как показали предыдущие кризисы, их стратегии развития разрабатываются с учётом возможных краткосрочных кризисов.

Зато малые и средние предприятия — наиболее уязвимая группа в экономике, работающая на «коротких деньгах». Поэтому самый сильный удар будет нанесён по сектору услуг и сервисам, по тем компаниям, которые «обслуживают» реальный бизнес, предполагает директор департамента содействия инвестициям и инновациям Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Вялкин.

Однако в выигрыше останутся те, кто уже сейчас перестроил свои бизнес-процессы и доставляет продукцию и услуги бесконтактным способом: онлайн-поставщики сейчас крайне востребованы. Алексей Вялкин директор департамента содействия инвестициям и инновациям Торгово-промышленной палаты РФ директор департамента содействия инвестициям и инновациям Торгово-промышленной палаты РФ

Нужно вспомнить, что кризис 2008 года сильнейшим образом ударил по реальному сектору российской экономики, приведя к снижению на три четверти капитализации российских компаний за сентябрь – ноябрь того года. Номинированный в долларах индекс РТС просел более чем на 80%, предприятия были вынуждены снижать зарплаты и увольнять работников.

Кстати, в тот же период упали и нефтяные цены до $61 за баррель со $147 — при том, что Россия принадлежит к крупным экспортёрам. Это оказалось вторым существенным ударом по нашей экономике.

В итоге темпы роста экономики РФ значительно сократились, а с ними и государственные проекты по строительству и развитию инфраструктуры. Ситуация практически повторяется и сегодня: низкие цены на нефть, падение цен на природный газ и металлы, сокращение инфраструктурных проектов, — сказал Алексей Вялкин.

Что нас ждёт

В ближайшие полгода произойдёт увеличение доли государственного сектора, полагает доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов.

Но нужно видеть и положительные стороны. Например, в России уже наладили производство аппаратов ИВЛ. Появляется осознание, что развитие производства — не просто тренд, а необходимость, и на это, как и на развитие российской медицины, будут выделять больше финансов. Положительные уроки текущего кризиса будут обязательно учтены. Олег Филиппов доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС

При этом ради выживания полномасштабного ухода в тень крупного и среднего бизнеса, скорее всего, не произойдёт, при этом у малого бизнеса есть масса легальных инструментов оптимизации: упрощённая система налогообложения (УСН), деятельность в качестве ИП, работа на патенте или самозанятым. Государство будет помогать бизнесу выходить из кризиса, однако подключать такие монетарные инструменты поддержки, как безвозмездная выдача денег населению, вряд ли станет из-за опасений разгона инфляции. И это более адекватная модель, в отличие от США, уверены опрошенные экономисты.

Однако тенденция укрупнения и огосударствления в разных секторах экономики, которую мы наблюдали на большинстве рынков в России в последние годы, будет усиливаться в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса на финансовую устойчивость участников рынка, убеждён управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов.

Как это произошло в развитых странах на более ранних этапах становления их экономик, крупные игроки в нашей стране будут продолжать поглощать и присоединять более мелких конкурентов, которые не могут противостоять внешним шокам. Дмитрий Орехов управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

Нынешняя ситуация действительно тяжёлая, однако впереди промышленность ждут ещё более трудные времена. При этом выход из сложившегося кризиса может затянуться до конца года, прогнозирует доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.