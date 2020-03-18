https://static.news.ru/photo/8cf47d4c-6941-11ea-b6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела мониторинг рынка нефтепродуктов. Сотрудники ведомства не увидели предпосылок к росту цен на бензин в стране.

Также в ФАС добавили, что в случае обнаружения признаков нарушения законодательства будут приняты меры по антимонопольному реагированию. Начиная с января 2020 года цена на бензин марки АИ-92 и АИ-95 возросла на 0,2%, а стоимость ДТ выросла на 0,19%.

Президент России Владимир Путин удивился годовому темпу роста цен на бензин. Он призвал членов правительства держать их под контролем.

NEWS.ru также писал ранее, что цена на нефть марки Brent упала ниже $29 за баррель. Такое снижение произошло впервые с января 2016 года.