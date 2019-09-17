https://static.news.ru/photo/e8b6e52c-d8ee-11e9-bef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против обязательной установки счётчиков тепла в новостройках, заявил замглавы ведомства Виталий Королёв. Ранее с соответствующей инициативой выступили в Минстрое.

Чиновник предложил, в частности, заменить обязательную установку счётчиков оснащением домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от температуры за окном.

Кроме того, он не исключил, что это подтолкнёт к развитию института энергосервисных контрактов, когда инвестор меняет оборудование в доме на сберегающее и зарабатывает на экономии электричества.

Одним из недостатков обязательной установки счётчиков в ФАС назвали невозможность абсолютного контроля потребления тепловой энергии внутри помещений в многоквартирном доме.

При этом отмена обязательной установки приборов учёта не повлечёт изменений при расчёте тарифов.

Как пишет газета «Известия» , норма об обязательных счётчиках в новостройках действует с 2012 года.

Как писал News.ru, сообщения СМИ о том, что в России могут измениться критерии начисления оплаты за отопление в зависимости от этажности дома, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минстрое.