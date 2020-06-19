ФАС возобновила расследование дела о сговоре нефтетрейдеров

https://static.news.ru/photo/667e864e-b23e-11ea-8dc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возобновила рассмотрение дела о сговоре нефтетрейдеров на рынке топлива. В ведомстве надеются, что ничего не помешает ведомству вынести обоснованное и справедливое решение, заявил руководитель управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Спустя почти год, но заручившись позицией кассационного суда, ФАС России возобновляет рассмотрение дела в отношении нефтетрейдеров. Мы надеемся, что теперь ничего не помешает антимонопольному органу вынести законное и обоснованное решение по этому прецедентному делу, — говорится на официальном сайте ФАС.

В феврале 2019 года антимонопольщики возбудили дело в отношении компаний «Солид-товарные рынки» и «А-ОЙЛ». По предварительным данным, трейдеры могли повлиять на общий рост цен на нефтепродукты в 2018-м году.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала проверку рекордного роста биржевых цен на автомобильный бензин АИ-95. Ведомство подозревает, что причиной этого явления может быть сговор на рынке. Если ФАС выявит виновных в росте цен, то их ожидает наказание, предусмотренное антимонопольным, а, возможно, и уголовным законодательством. Как рассказал заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский, на биржу отправлены запросы по поводу цен на бензин.

Накануне глава Независимого топливного союза Павел Баженов предупредил, что вслед за биржевыми ценами на бензин АИ-95 начнут расти и розничные. По его словам, зафиксированный 17 июня показатель действительно является абсолютным максимумом. При этом он уточнил, что ситуация на рынке начала накаляться в конце мая — мелкооптовые цены увеличиваются каждую неделю.

В свою очередь гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов назвал причиной рекордных цен острую нехватку АИ-95 на бирже и в мелком опте.

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала июня выросла на 10% — до 56,7 тысячи рублей за тонну. Такой скачок является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Ранее самая высокая биржевая цена фиксировалась в 2018 году — 56,3 тысячи рублей за тонну. Стоимость АИ-95 растёт безостановочно с середины апреля. За это время она подскочила уже более чем на 50%. В мае 92-й бензин на Санкт-Петербургской бирже подорожал на 23%, а 95-й — на 33%.

Причиной роста стало серьёзное — более чем на 20% — сокращение выпуска топлива в мае из-за плохой конъюнктуры и вывода НПЗ в ремонты, которое наложилось на резкое снятие карантинных мер и вызванный этим рост спроса.

По данным Росстата, в России за неделю с 1 по 7 июня средние потребительские цены на бензин выросли на 6 копеек по сравнению с показателями предыдущей недели. В результате средние цены на бензин в этот период составили 44,92 рубля за литр.