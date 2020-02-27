https://static.news.ru/photo/2136f910-5940-11ea-a2d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начнёт мониторить стоимость авиабилетов после ограничения полётов в Южную Корею и Китай. Приостановка сообщения связана со вспышкой в Азии коронавируса нового типа.

В ведомстве считают, что контроль необходим, так как перевозчики теряют прибыль и могут повысить цены на внутренних направлениях, пишет ТАСС.

Согласно последним данным, число заражённых превышает 82 тысячи человек. От заболевания скончались более 2,8 тысячи человек, выздоровели порядка 33 тысяч. В Китае сокращается количество ежедневных жертв эпидемии. Так, 26 февраля от коронавируса умерли 29 человек, что является минимальным показателем за последний месяц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Италии находятся около семи тысяч организованных туристов из РФ. Когда они вернутся в Россию, пока не уточняется. Ростуризм советует прекратить продажу путёвок на Апеннинский полуостров. Аналогичная рекомендация действует относительно поездок в КНР, Иран и Южную Корею, где зафиксированы вспышки коронавируса. В Италии подтверждены 453 случая заражения коронавирусом, 12 из них — с летальным исходом.