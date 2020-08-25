ФАС возбудила дело против «дочки» Lindt из-за неправильного шоколада

https://static.news.ru/photo/ca04e308-e6d1-11ea-80c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: lindt.ru

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» (российское дочерняя компания швейцарской фирмы Lindt & Sprüngli). ФАС обвиняет организацию в нарушении закона о защите конкуренции.

В заявлении службы указывается , что в шоколаде, продаваемом под одним брендом в России и в Европе, обнаружены качественные различия. При этом Lindt в маркетинговой кампании делала акцент на давние традиции производства, свою репутацию и гарантировала качество продукта. В ФАС считают, что сведения такого рода, размещённые на упаковках шоколада, формируют у потребителя впечатление, что ему предлагают товар аналогичный тому, что производится под тем же брендом в Западной Европе.

Позиционирование товаров и услуг под обозначениями «стандарт», «традиции», «качество» того или иного региона давно вошли в практику маркетингового продвижения во всем мире. Однако, когда производители предлагают российским потребителям по разным причинам адаптированные товары и не информируют их об этом, ведомство видит в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства, — подчеркнул заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Чиновник указал, что такая политика производителя может привести к получению необоснованной выгоды и негативно сказаться на конкуренции в отрасли.

ФАС в декабре 2019 году вынесла «дочке» Lindt предупреждение о необходимости прекратить действия, нарушающие антимонопольное законодательство. По ходатайству ответчика срок исполнения предупреждения продлили до 21 июля 2020 года. Однако и после этой даты компания не предоставила информацию об исполнении.

Lindt & Sprüngli производит изделия из шоколада на 12 фабриках в США и Европе. Выручка российской «дочки» компании в 2019 году составила 2,725 млрд рублей, чистая прибыль — 83,87 млн рублей, согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о претензиях ФАС к «Почте России», связанным с надбавками к тарифам на услуги почтовой связи в труднодоступных регионах.