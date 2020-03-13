https://static.news.ru/photo/52b1203a-653c-11ea-ae67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

Обстоятельства, при которых вакцина от коронавируса нового типа после её создания окажется недоступной гражданам РФ из-за интеллектуального права, маловероятна, рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Кашеваров.

Я думаю, что мы с регулированием этим абсолютно справимся, и при выработке соответствующей вакцины она будет доступна абсолютно всем, — цитирует чиновника агентство «Интерфакс».

Разработка вакцины от коронавируса COVID-19 займёт не меньше года, считают в берлинском Институте инфекционных заболеваний и непереносимых болезней имени Роберта Коха.

Российский вирусолог, боровшийся против лихорадки Эбола, рассказал, как можно победить пандемию коронавируса. Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов рассказал, что известно на данный момент.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 131 851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 11 новых случаев заражения. На данный момент есть данные о 45 заболевших COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.