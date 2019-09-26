Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила о нарушениях при закупке по возведению зданий для МГТУ имени Баумана.
По данным ведомства, заказчик внёс в закупочную документацию и проект госконтракта противоречивую информацию о размере обеспечения исполнения госконтракта.
Так, согласно закупочной документации, размер обеспечения составлял свыше 1 млрд рублей, а в соответствии с положениями проекта контракта — 600 млн рублей, что вводило потенциальных участников закупки в заблуждение, — говорится в сообщении.
О действиях университета ФАС сообщила компания «Бенедикт». Стоимость контракта на строительство достигает примерно 6 млрд рублей.
Ранее News.ru писал, что около 1,1 млрд рублей будет направлено из бюджета на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета.