https://static.news.ru/photo/1f5a643a-e10c-11e9-ae33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svetlov Artem/Wikimedia Commons

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила о нарушениях при закупке по возведению зданий для МГТУ имени Баумана.

По данным ведомства, заказчик внёс в закупочную документацию и проект госконтракта противоречивую информацию о размере обеспечения исполнения госконтракта.

Так, согласно закупочной документации, размер обеспечения составлял свыше 1 млрд рублей, а в соответствии с положениями проекта контракта — 600 млн рублей, что вводило потенциальных участников закупки в заблуждение, — говорится в сообщении .

О действиях университета ФАС сообщила компания «Бенедикт». Стоимость контракта на строительство достигает примерно 6 млрд рублей.

Ранее News.ru писал, что около 1,1 млрд рублей будет направлено из бюджета на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета.