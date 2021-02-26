ФАС: тарифы на вывоз мусора не могут повысить в 2021 году

https://static.news.ru/photo/6b158ca4-7825-11eb-b993-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тарифы на вывоз мусора в 2021-м установили в декабре прошлого года, согласно с прогнозами социально-экономического развития РФ до 2024-го, их не могут повысить для граждан, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве добавили, что до настоящего времени ФАС в установленном порядке не ознакомили с предложением Минприроды о включении средств на грядущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе, в тариф на вывоз отходов для населения.

В ФАС подчеркнули, что активно работают над регулированием в сфере обращения с ТКО и принимают все возможные меры по недопущению необоснованного роста тарифов для жителей РФ на эту услугу, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Тарифы ЖКХ могут пополниться для россиян ещё одним пунктом: плата за рекультивацию свалок. Сумма будет заложена в плату за вывоз мусора. С таким предложением выступил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов. Чиновник подсчитал, что размер надбавки на человека в год не должен составить более 32 рублей. И это увеличение тарифа, считает представитель министерства, не будет критичным для населения.

Само предложение уже рассмотрено антимонопольной службой, возражений ведомство не предъявило. Но инициатива ещё не прошла обсуждения с другими министерствами и профессиональным сообществом. Если же тариф не будет пересмотрен, то рекультивация свалок будет производиться как и раньше — за счёт бюджета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «дырки» в законодательстве, позволяющие владельцам мусорных полигонов производить их рекультивацию за счёт бюджета, должны быть устранены, об этом в разговоре с порталом заявил директор проектного департамента российского отделения Гринпис Владимир Чупров. Так он прокомментировал поручение вице-премьера Виктории Абрамченко о необходимости разработать меры, которые обяжут владельцев мусорных полигонов оплачивать их рекультивацию.