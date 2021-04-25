ФАС объяснила, в чём различия шоколада Lindt

https://static.news.ru/photo/5a3d2f1c-a6a2-11eb-b340-96000091f725_660.jpg Фото: LindtRussia/facebook.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений в качестве продукции Lindt. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский, слова которого приводит ТАСС.

Он пояснил, что используемое сырьё в разные сезоны отличается по определённым характеристикам во всех странах. Речь идёт о жирных кислотах, которые входят в состав какао-бобов.

Поэтому и получается, что если откусить кусочек где-то в одной стране, потом приехать и попробовать в другой, то может показаться, что он немного другой. Но это никак не связано с тем, что производитель как-то адаптирует или что-то делает с продукцией, которая поставляется к нам, — отметил Шаскольский.

В связи с этим санкций в отношении компании применяться не будет, однако проверки продолжатся.

Как сообщили в пресс-службе ФАС, рассмотрение дела в отношении ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» (российская дочерняя компания швейцарской фирмы Lindt & Sprüngli) было завершено 22 апреля.

ФАС возбудила дело против организации в августе прошлого года. Компания обвинялась в нарушении закона о защите конкуренции.