ФАС рекомендует нарастить продажи топлива на бирже

https://static.news.ru/photo/6189e2a8-b18c-11ea-8dd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба обратилась к нефтяным компаниям с предложением нарастить объёмы продажи топлива на бирже. Это нужно сделать, в том числе перенаправив экспортные потоки на внутренний рынок.

Кроме того, организациям следует обеспечить равномерность и регулярность продажи нефтепродуктов на биржевых торгах, рассказал руководитель управления ТЭК и химической промышленности Армен Ханян.

В настоящее время проводится работа по анализу действий нефтяных компаний на предмет злоупотребления доминирующим положением, сговора, некорректных и необоснованных в СМИ высказываний, — отметил он.

По его словам, предостережения уже получили два вице-президента Российского топливного союза, а также главы Независимого топливного союза, Алтайского топливного союза и фирмы «ТЭС», передаёт «Интерфакс».

Кроме того, ФАС проверяет сообщения СМИ о росте биржевых цен на бензин АИ-95.

Мы не исключаем, что кому-то не пошёл на пользу урок трейдеров АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл», в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела (ФАС подозревает компании в картельном сговоре. — NEWS.ru). Если сговор всё-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а, возможно, и уголовным законодательством, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Независимого топливного союза Павел Баженов предупредил, что вслед за биржевыми ценами на бензин АИ-95 начнут расти и розничные. По его словам, зафиксированный 17 июня показатель действительно является абсолютным максимумом. При этом он уточнил, что ситуация на рынке начала накаляться в конце мая — мелкооптовые цены увеличиваются каждую неделю.

В свою очередь гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов назвал причиной рекордных цен острую нехватку АИ-95 на бирже и в мелком опте.

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала июня выросла на 10% — до 56,7 тысячи рублей за тонну. Такой скачок является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Ранее самая высокая биржевая цена фиксировалась в 2018 году — 56,3 тысячи рублей за тонну. Стоимость АИ-95 растёт безостановочно с середины апреля. За это время она подскочила уже более чем на 50%. В мае 92-й бензин на Санкт-Петербургской бирже подорожал на 23%, а 95-й — на 33%.

Причиной роста стало серьёзное — более чем на 20% — сокращение выпуска топлива в мае из-за плохой конъюнктуры и вывода НПЗ в ремонты, которое наложилось на резкое снятие карантинных мер и вызванный этим рост спроса.

По данным Росстата, в России за неделю с 1 по 7 июня средние потребительские цены на бензин выросли на 6 копеек по сравнению с показателями предыдущей недели. В результате средние цены на бензин в этот период составили 44,92 рубля за литр.