ФАС рекомендовала нефтяникам запастись авиакеросином

Федеральная антимонопольная служба рекомендовала нефтяникам нарастить запасы авиакеросина на случай возобновления авиасообщения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания биржевого комитета ФАС.
По данным ведомства, принятие решения о начале перелётов может
Обеспечить достаточность предложения на рынке керосина в целях недопущения роста цен на него в случае восстановления авиасообщения, — говорится в документе.
Ранее стало известно, что с 12 апреля российский лоукостер «Победа» возобновит выполнение рейсов из Москвы в Рим. Авиакомпания уже начала продажу билетов.
Кроме того, в июне планируется восстановить регулярное авиасообщение между РФ и Египтом.