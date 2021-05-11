ФАС рекомендовала нефтяникам запастись авиакеросином

https://static.news.ru/photo/f71d7c12-b280-11eb-b4c5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба рекомендовала нефтяникам нарастить запасы авиакеросина на случай возобновления авиасообщения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания биржевого комитета ФАС.

По данным ведомства, принятие решения о начале перелётов может спровоцировать рост цен на данный вид топлива. Заблаговременная подготовка же позволит избежать этого.

Обеспечить достаточность предложения на рынке керосина в целях недопущения роста цен на него в случае восстановления авиасообщения, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что с 12 апреля российский лоукостер «Победа» возобновит выполнение рейсов из Москвы в Рим. Авиакомпания уже начала продажу билетов.

Кроме того, в июне планируется восстановить регулярное авиасообщение между РФ и Египтом.