ФАС рекомендовала нефтехимикам не привязывать цены к экспорту

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) рекомендовала предприятиям нефтегазохимической отрасли пересмотреть принципы ценообразования на внутреннем рынке, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве. Производителям предлагается не привязывать цены к иностранным ценовым индикаторам и валютам, а использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы.

Компаниям рекомендовано принять меры по недопущению необоснованного роста цен на товары на внутреннем рынке, в том числе путём неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов, привязки цен к курсам иностранных валют, — заявляет ФАС.

В настоящее время нефтегазохимические предприятия рассчитывают цены на свою продукцию, исходя из нетбэка (индекса экспортного паритета), который определяется как цена на мировом рынке за вычетом расходов на транспортировку и экспортной пошлины. Если этот показатель растёт, компании усиливают экспортную составляющую, что снижает предложение на внутреннем рынке и приводит к росту цен, и наоборот.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сможет поставлять нефть в Юго-Восточную Азию в случае, если европейские страны откажутся от российского сырья. Так он прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин может отказаться от угля и нефти из России уже в 2022 году.