ФАС расследует все случаи роста отпускных цен на продукты

https://static.news.ru/photo/f5bcecde-7b3d-11ea-ae3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит поставщиков, которые решили поднять стоимость продукции без видимых для этого причин. Информацию о росте отпускных цен ведомству передаст Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

ФАС уже запросила данные о том, кто и когда собрался повысить цены, сообщил начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

По каждому такому случаю будет проведено тщательное антимонопольное расследование. Мы уже ведём целый ряд проверок по подозрению в организации картелей, — цитирует представителя антимонопольной структуры ТАСС.

Тенишев подчеркнул, что в России нет дефицита гречневой крупы, сахара, муки и целого ряда других продуктов, которые малозависимы от импорта и колебаний валютных курсов. В связи с этим, отметил он, исполнительному директору Руспродсоюза Дмитрию Вострикову, который объявил о предстоящем повышении стоимости продукции, выдано предостережение.

Действия любой из компаний, которая поднимет цены, будут расценены как незаконный сговор, а виновным в антимонопольном нарушении грозит штраф в размере до 5% от годового оборота, добавил Тенишев.

Ранее, как писал NEWS.ru, появилась информация о повышении цен на 5–20% на кофе, чай, специи, консервы, макароны и хлебобулочные изделия. В связи с этим в ФАС заявили, что ведомство не давало свою оценку и не согласовывало такой рост цен.