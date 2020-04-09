ФАС предупредила о расследовании любых отклонений цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит информацию о повышении цен на продукты. Соответствующую информацию ведомству сообщили депутаты на встрече с правительством.
С учётом того, что в целом в стране профицит зерна и муки, других продовольственных товаров на складах также достаточно, любое отклонение цены на продукты в сторону её повышения — повод для расследования, — говорится на официальном сайте ФАС.
Кроме того, в службе предупредили о проверке любых возможных ценовых сговоров. Кроме того, ФАС предложила на время заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в связи с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19). Соответствующий документ направили в кабмин.
В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли 76. В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели свыше 330 тысяч.
Ранее NEWS.ru сообщал, что объективных причин для повышения стоимости сахара и гречки в России нет. Имеющиеся запасы достаточны, чтобы удовлетворить спрос, считают в Федеральной антимонопольной службе.