ФАС проверит слишком дешёвое пиво

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверят пивоваренные компании на предмет формирования цен с целью найти на рынке следы демпинга. Об этом пишет «Коммерсант».

Издание высказало предположение, что ведомство намерено определиться с введением минимальной розничной цены (МРЦ) на напиток. До этого оно относилось к такой идее скептически. МРЦ планирует установить Союз российских пивоваров (СРП) — эта организация объединяет более 100 предприятий. Пиво в банке или бутылке должно стоить, как они считают, не менее 110 рублей за литр, в ПЭТ-упаковке — 90 рублей за литр, а при продаже в разлив — 85 рублей за литр.

Союз оценивал обязательные расходы при производстве в 30 рублей за литр, а на данный момент себестоимость растёт, и в такой ситуации демпинг вредит отрасли, считают в СРП. В ФАС объяснили, что в рамках исследования конкуренции на оптовых рынках алкоголя получали заявления от участников рынка и ассоциаций о возможных признаках демпинга со стороны крупных компаний, хотя выводы делать преждевременно.

Ранее сообщалось, что вопрос возвращения пива на российские стадионы вновь вынесен на повестку дня, хотя обсуждается уже давно. Однако никакого решения на данный момент не вынесено.