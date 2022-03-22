ФАС проверит рост цен на товары P&G, Coca-Cola и PepsiCo

Общественники и депутаты Госдумы обратились к ФАС и Генпрокуратуре с просьбой проверить обоснованность роста цен на товары Procter & Gamble (P&G), Coca-Cola и PepsiCo. По их мнению, транснациональные корпорации умышленно завысили стоимость товаров более чем вдвое по ряду позиций, пишут «Известия».

Соответствующее обращение в надзорные органы направил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Оставшиеся на российском потребительском рынке транснациональные корпорации с недавнего времени стали публично анонсировать существенное повышение цен на весь ассортимент своей продукции, — говорится в обращении.

Так, P&G объявила о повышении цен на свою продукцию в среднем на 43%, в частности, на средства для уборки — до 74%, товары для красоты и здоровья — на 67%, средства для бриться — на 65%. Coca-Cola заявила об увеличении стоимости газированных напитков на 15%. PepsiCo повышает цены на газированные напитки, соки и снеки на 19%.

ФАС должна проверить законность таких решений со стороны корпораций. В ведомстве заверили, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, будут приняты меры реагирования.

Ранее Компания Nestle сообщила партнёрам о повышении цен с 1 апреля до 40%. Такой рост ожидается на кофе и кофейные напитки бренда. Производитель пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого Unilever также повышает цены с 1 апреля.