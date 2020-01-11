https://static.news.ru/photo/e215c6f8-35c7-11ea-80d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит банки из-за повышения тарифов на расчётно-кассовое обслуживание бизнеса.

Согласно письму замглавы ведомства Даниила Фесюка, прогрессивная тарификация вызывает существенное увеличение стоимости банковских услуг для всех участников рынка, в том числе добросовестных.

Также в ФАС обеспокоены «в части экономической обоснованности, правомерности и эффективности применения таких тарифов» попыткой обосновать их требованиями закона о борьбе с легализацией доходов.

Фесюк отметил, что для решения проблемы может потребоваться внести правки в законодательство, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство ведущих российских банков, согласно исследованию БКС «Премьер», в последние три года отказались от выдачи займов в магазинах (POS-займы) в пользу кредитных карт.